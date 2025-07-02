Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился на свет в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Птенец белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу, появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Птенец вылупился 18 марта у самки Дульсинеи и самца Сахалина в экспозиционном вольере. В настоящее время ему уже 3 месяца. Детеныш успел дорасти до размеров родителей, но еще не научился летать. Птенец не отходит от гнезда и питается только тем, что приносят ему Дульсинея и Сахалин.

"Белоплечих орланов кормят карпом, горбушей, крысами и перепелками. От взрослой птицы детеныша отличает ювенильная окраска – клюв и лапы бледные и нескоро приобретут яркий желтый пигмент, а на крыльях еще нет "белых плечей". По-настоящему наш птенец "расцветет" только к 2–3 годам", – отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Орланы являются полувыводковыми птицами. Их детеныши появляются на свет с пушком и открывают глаза на второй день. При этом передвигаться самостоятельно они сперва не могут. В первое время родители защищают гнездо.

Белоплечий орлан является самым крупным хищником среди птиц. Вес взрослых самок достигает 9 килограммов, а самцов – 7,5 килограмма. Общая длина птиц варьируется в пределах 105–112 сантиметров, а размах крыльев превышает 2,5 метра. Гнездятся они только на Дальнем Востоке.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш джейрана. Обнаружить его было непросто, поскольку малыши этого вида прячутся в ямках, которые образуются в песке после "лежанок" взрослых, замирают и прижимают уши. Маленькие джейраны ждут маму, чтобы она кормила их, а все остальное время скрываются от хищников.