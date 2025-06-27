Поддержать животных Московского зоопарка теперь можно во время онлайн-эфиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители и гости столицы могут поддержать животных Московского зоопарка во время онлайн-эфиров. Средства пойдут на развитие зоопарка, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства города.

Онлайн-трансляции на портале mos.ru появились на платформе "VK Видео Live". На странице эфира есть кнопка "Поддержать" для отправки пожертвования.

Как отметила гендиректор зоопарка, трансляции из вольеров набирают популярность.

"Каждый выбирает, за кем ему интереснее всего наблюдать: чей-то фаворит – панда Катюша, а кто-то ежедневно проверяет, как дела у ловких сурикатов. Поэтому мы рады сообщить, что проект стал еще масштабнее", – отметила Акулова.

По ее словам, нововведения позволяют заинтересовать более широкую аудиторию разных возрастов.

Сейчас на платформе можно наблюдать за обитателями 16 вольеров. Среди них – большие панды, манул, карликовый бегемот, азиатские слоны и другие животные. Трансляции доступны в часы работы зоопарка с 07:30 до 22:00.

Как, в свою очередь, подчеркнул руководитель проекта "VK Видео Live" Елисей Малышев, формат прямых эфиров из вольеров дает возможность зрителям почувствовать связь с природой не выходя из дома.

"Мы рады предоставить пользователям еще один способ быть ближе к животным и делать добро в один клик", – добавил Малышев.

Ранее Московский зоопарк запустил трансляцию, в которой можно наблюдать за жирафом и зебрами. Сделано это было в преддверии Всемирного дня жирафа, который ежегодно отмечается 21 июня.

До этого на mos.ru появились прямые трансляции с участием гигантских выдр. Пользователи могут наблюдать онлайн за двумя молодыми самцами Фиделем и Васко и самкой Севиль. Экспозиция с гигантскими выдрами открылась на новой территории в конце апреля, она находится рядом с пешеходным мостом.