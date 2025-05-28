На mos.ru теперь можно наблюдать за гигантскими выдрами из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

К Всемирному дню выдры, 28 мая, на портале mos.ru появились прямые трансляции с участием гигантских выдр, живущих в Московском зоопарке, передает портал мэра и правительства столицы.

Животных в зоосаде представили впервые за 161 год. В частности, пользователи могут наблюдать онлайн за двумя молодыми самцами Фиделем и Васко и самкой Севиль в часы работы зоопарка.

"Экспозиция с гигантскими выдрами открылась на новой территории в конце апреля, она находится рядом с пешеходным мостом. Вольер оформлен под тропический лес бассейна Амазонки, где обитает этот вид", – рассказала гендиректор Московского зоопарка поделилась Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что животные часто подплывают близко к стеклу, с любопытством рассматривают посетителей и охотно позируют им.

Для выдр создали новый вольер, который полностью соответствует их потребностям. Например, в нем есть просторный бассейн с пресной водой, в который запускают живую рыбу. Также на территории предусмотрели участки суши с подогревом и большое бревно, на котором тренируются Фидель, Васко и Севиль.

Кроме того, на нескольких площадках, разделенных бортиками, насыпан грунт: песок, земля и древесная кора, поскольку гигантские выдры любят там копаться.

Чтобы посетители могли наблюдать за жизнью животных, специалисты установили три камеры. До конца мая эфир на mos.ru будет доступен с 09:00 до 21:00. С 1 июня время трансляции изменится – с 07:30 до 22:00.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента информационных технологий Борис Фролов добавил, что жители Московского зоопарка давно стали любимцами не только москвичей, но и миллионов россиян.

"Теперь у всех появилась уникальная возможность понаблюдать за удивительными гигантскими выдрами. На zoo.mos.ru у этих животных есть своя страница: там, помимо видеотрансляции, также доступны интересные факты о них и фото", – поделился он, пояснив, что такой формат позволяет лучше понять особенности характера и повадки выдр в условиях, максимально приближенных к естественным.

Трансляции из вольеров зоопарка Москвы запустили осенью 2024 года. Камеры показывают в часы работы зоосада. Посетители каждый день могут наблюдать за манулами, большими пандами, рысями, слонами, карликовым бегемотом, сурикатами, медоедами, капибарами и представителями семейства верблюдовых, горилл и орангутанов.

В апреле камеры также добавили в вольеры азиатских львов и тигра Степана. В летнее время года эти хищники активничают днем, а также любят проводить время в тени. В зимнее время они выходят чаще по утрам и не сидят долго на морозе.