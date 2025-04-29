Пользователи портала mos.ru теперь смогут наблюдать за амурским тигром

Фото: Агентство "Москва"/Московский зоопарк

С 29 апреля пользователи mos.ru смогут наблюдать онлайн за азиатскими львами и амурским тигром Степаном во время работы Московского зоопарка. Камеры размещены в уличных вольерах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что следить за животными и изучать их повадки можно каждый день.

"Теперь можно проснуться и сразу проверить, как потягивается амурский тигр Степан и какие укромные места для отдыха нашли азиатские львы Роксак, Ноя и Умида", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Львята родились весной 2015 года. Члены львиной семьи проявляют друг к другу много нежности и симпатии. Однако Роксак может держаться на расстоянии от львиц или уйти во внутреннюю часть вольера, откуда доносится его грозный рев.

В летнее время года эти хищники активничают днем, а также любят проводить время в тени. В зимнее время они выходят чаще по утрам и не сидят долго на морозе.

Амурский тигр приехал в Москву из зоосада в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в конце августа 2021 года. Ему сейчас 10 лет и, как сообщается, тигр в самом расцвете сил. Степан любит плавать и поэтому в первую прогулку он перенес бочки и конусы в бассейн. Тигр любопытный и общительный.

Сообщается, что животное вначале шипело на сотрудников, но через время привыкло и стало фыркать. Тигры так выражают приветствие. С помочью этого звука они здороваются с родственниками или самец с самкой. Они берут глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и рот. Теперь Степан так здоровается со своими киперами.

"У тигра очень хороший аппетит. Один день в неделю у него разгрузочный, а в остальные шесть он получает различную мясную пищу. Два дня в неделю его кормят говядиной, два дня – кониной, в остальные дни по-разному", – отмечается в сообщении. Ему также дают кролика, индейку, курицу и другое мясо, а еще печень и сердце.

Если нет сильной жары или дождя, то амурский тигр гуляет почти весь день. Посмотреть на кормление тигра в зоопарке можно в 10:30.

Осенью 2024 года запустили трансляции из вольеров зоопарка Москвы. Камеры показывают в часы работы зоосада. Посетители каждый день могут наблюдать за манулом, большими пандами, рысями, слонами, карликовым бегемотом, сурикатами, медоедами, капибарами и представителями семейства верблюдовых, горилл и орангутанов.

Также камеры добавили в вольеры енотов-полоскунов, гималайских медведей и красной панды.

Ранее сообщалось, что панд Катюшу и Дидин расселили. Между ними началась борьба за территорию. Диндин угрожающе рычала, фыркала и прогоняла. Это могло навредить Катюше.

Расселить этих животных порекомендовали китайские специалисты.