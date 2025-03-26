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26 марта, 13:00

Город

Красную панду и енотов из Московского зоопарка теперь можно увидеть на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк запустил больше трансляций из вольеров животных, благодаря чему все желающие теперь могут наблюдать онлайн за красной пандой и енотами. Об этом пишет портал мэра и правительства города со ссылкой на гендиректора зоосада Светлану Акулову.

"Зрители могут застать уникальные моменты кормления, игр, тренингов и социального взаимодействия животных. Это не просто возможность наблюдать за редкими и исчезающими видами, но и шанс погрузиться в их мир, понять поведение и привычки животных", – рассказала она.

Горожан предупредили, что приехавшая из Польши в зоопарк осенью 2015 года красная панда Рыжик в основном ведет сумеречный образ жизни. Самец выходит из своего домика несколько раз в день, чаще всего утром или ближе к вечеру.

Эти малые панды, которых из-за их яркой шерсти часто называют огненными лисами, прекрасные древолазы, сказано в сообщении. Однако основную часть своего рациона они получают, добывая пищу на земле.

Несмотря на то, что эти животные относятся к отряду хищных, 95% их рациона составляют молодые листья и побеги бамбука. Оставшиеся 5% включают в себя разнообразные плоды, ягоды, грибы, птичьи яйца и даже мелких грызунов.

Другими обитателями зоосада, за которыми теперь можно наблюдать в режиме реального времени, стало семейство енотов-полоскунов. Их мама – многодетная Тити, а ее дети – Аким, Груша и самый младший Шоня.

Зрители могут увидеть, как они плавают в установленном в вольере ручейке. При этом особое внимание животных привлекают деревья, растущие в загоне.

Помимо этого, вольер оснащен множеством других предметов, например, лесенками, которые висят между деревьями, дуплами, где еноты находят лакомства, оставленные для них сотрудниками зоопарка. Таким образом, животные могут использовать свои способности и демонстрировать естественное поведение при поиске корма.

Трансляции также позволяют наблюдать за двумя гималайскими медведями, самкой Фаней и самцом Васей. Их забрали у перекупщиков в конце 2022 года.

Состояние животных было крайне тяжелым, они содержались в тесных клетках. Зоологи окружили медведей заботой и разработали для них сбалансированный рацион. Постепенно животные начали набирать вес и восстанавливаться. Теперь у каждого из них есть просторный вольер.

В этом году Фаня впервые за два года впала в спячку. Васе требуется больше времени, чтобы перестроить свои биологические ритмы, поэтому он не спал этой зимой. Сейчас гималайские медведи активны в дневное время. В сильный холод или жару они могут уходить в помещения.

В департаменте информационных технологий уточнили, что трансляции доступны для жителей всей страны.

"У каждого животного на zoo.mos.ru есть своя страница, где можно не только посмотреть прямой эфир из вольера, но и почитать интересные факты и познакомиться с животным поближе", – рассказал замглавы департамента информационных технологий Борис Фролов.

По его словам, сейчас больше всего посещений приходится на страницы самых популярных животных – маленькой панды Катюши, ее родителей Диндин и Жуи, а также манула Тимофея и капибар.

В начале января в группе пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов: у двух пар – по два птенца и еще у одной – один. Сначала пингвинята находились в норе вместе с родителями, которые отходили от них, только чтобы поесть.

Однако сейчас малыши уже выходят на берег и иногда даже пытаются плавать. Вместе с тем птенцы продолжают питаться только с помощью родителей, которые кормят их полупереваренной рыбой, чтобы упростить ее усвоение.

Московский зоопарк показал, как панда Катюша карабкается по решетке вольера

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