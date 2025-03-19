В Московском зоопарке можно чаще увидеть манула Тимофея с наступлением весны

Посетители Московского зоопарка с наступлением весны смогут чаще видеть манула Тимофея. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале

"Вместе с природой оживает и наш Тимофей. Он сбрасывает лишний вес, его движения становятся легкими и грациозными, а густой зимний мех постепенно сменяется более легким покровом", – написала она.

В Московском зоопарке из спячки вышли несколько групп енотов-полоскунов. Одна из них живет в "Енотнике" вблизи павильона "Змеиное сафари" на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенном над вольером выдр на Новой территории.

Ранее в зоопарке показали, как малайские медвежата Лучик и Звездочка осваивали игровую комнату. Лучик бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера. Он с интересом обнюхивал все предметы в игровой.

Звездочка вела себя уверенно и с любопытством пробовала лазать по бревнам. Она не слишком сильно привязана к людям, имеет уверенный и самодостаточный характер. Накануне животные познакомились и теперь проводят время вместе.