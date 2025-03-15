Медведи в Московском зоопарке начали постепенно выходить из спячки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, рассказала в телеграм-канале генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

К настоящему моменту движения животных остаются сонными и неспешными, отметила Акулова. Однако медведь по имени Гром уже разминается каждое утро.

Спячка у живущих в столичном зоопарке медведей началась во второй половине декабря 2024 года.

Тем временем просыпаться после зимы начали и белогрудые ежи, обитающие в павильоне "Фауна России" в Московском зоопарке. Это произошло в начале марта из-за повышения температуры воздуха в столице.

При этом этот процесс соответствует их природным ритмам. Однако после спячки животные потеряли около 35% процентов массы тела.