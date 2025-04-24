Панда Диндин и ее дочка Катюша из Московского зоопарка начали жить раздельно

Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка начали жить раздельно. Катюшу перевели в отдельный вольер, когда между ней и ее мамой началась борьба за территорию.

Диндин угрожающе рычала на дочку, фыркала и прогоняла ее с насиженных мест. Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша. Поэтому киперы связались с китайскими специалистами, которые порекомендовали разделить панд.

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