Малый лебедь из Красной книги России впервые замечен в Москве

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Малый, или тундровый, лебедь из Красной книги России впервые замечен в Москве, в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как рассказали экологи ведомства, этот вид птиц является самым миниатюрным среди своих сородичей. Он примерно в полтора раза меньше лебедя-шипуна, которого можно увидеть в столичных парковых водоемах.

"Как истинный патриот он гнездится только на территории России, в северной тундре. А вот на зимовку улетает в путешествие по Западной Европе, на побережье Каспийского моря или в Грецию", – говорится в сообщении.

При этом в процессе миграции эти птицы предпочитают использовать уже известные маршруты. Большая часть популяции выбирает путь через Финский залив и Ладожское озеро.

В центральной части России тундровые лебеди встречаются крайне редко, обратили внимание специалисты. По их данным, помимо шипуна и малого лебедей, в России гнездятся еще два из семи видов этих птиц: кликун и американский.

"Обитающие в столице на некоторых прудах лебеди-шипуны выращены в неволе, на зиму их переселяют в теплые вольеры", – подытожили экологи.

Еще в марте лебеди-шипуны вернулись в национальный парк "Лосиный остров". Вместе с ними в числе прилетевших после зимы водоплавающих птиц были замечены обыкновенная кряква, лысухи, серые утки, огари, свиязи и трескунки. Среди них также оказались озерные чайки, самый многочисленный вид на заповедных болотах.