В Москве начался весенний перелет вальдшнепов

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

С наступлением теплой погоды вальдшнепы начинают массовый весенний перелет через территорию Москвы. Эти птицы обладают уникальной внешностью и повадками, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Важно помнить: если птица выглядит здоровой и у нее нет видимых травм, ее не нужно трогать – животному требуется лишь покой для восстановления сил. Тем более не стоит преследовать и ловить вальдшнепа, если он перепархивает с места на место, то есть явно демонстрирует способность к полету", – обратили внимание биологи.

Данный вид птиц занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Как правило, маскирующий окрас вальдшнепов и умение спрятаться при возникновении опасности позволяют им оставаться незаметными.

Тем не менее два раза в год во время весенней и осенней миграции, птицы появляются над территорией столицы. Миграция происходит волнами. При этом в случае ухудшения погоды, например при сильном дожде и ветре, вальдшнепы останавливаются, а после возобновления благоприятных условий возобновляют путь.

Некоторые особи пролетают до 4 тысяч километров в период миграции. Вместе с тем молодые птицы находят места зимовки без помощи взрослых, так как маршрут заложен у них на генетическом уровне.

Те птицы, которые оказываются ослаблены, зачастую сбиваются с пути. Это приводит к столкновениям со стеклами высоток или делает их жертвами домашних животных. Москвичи, которые находят пострадавших птиц, обращаются за помощью к специалистам. По данным департамента, во время миграций частота звонков на горячую линию по таким случаям существенно возрастает.

Помощь людей при перелетах вальдшнепов крайне важна, так как от грамотного поведения человека зависит, удастся ли им возобновить перелет к местам гнездования.

По словам специалистов, при обнаружении дикой птицы важно тщательно оценить ее состояние. При наличии таких видимых травм, как кровотечение и перелом, или при отсутствии возможности взлететь необходимо осторожно положить птицу в картонную коробку с отверстиями для вентиляции и позвонить по номеру единой справочной службы мэрии Москвы: +7 495 777⁠-77⁠-77.

Важно помнить, что самостоятельно лечить или кормить птицу нельзя. В тех случаях, когда у вальдшнепа нет очевидных повреждений, но он все равно слаб, нужно позаботиться о том, чтобы перенести особь из пространства города в ближайшую природную зону. В естественной среде обитания птица получит возможность отдохнуть, восстановить силы и продолжить полет.

Вместе с тем с 1 апреля в Москве начал действовать режим тишины на зеленых территориях для защиты птиц в период гнездования. Он продлится до 31 июля.

Биологи предупреждают, что птенцов, учащихся летать, нельзя трогать или брать на руки. Исключение составляют случаи, когда птенец находится в опасном месте.