Москвичам рассказали, можно ли распознать настроение чайки по голосу

Чайки орут, хохочут, скрипят, смеются и голосят. По выдаваемым звукам можно узнать настроение птицы, сообщила пресс-служба национального парка "Лосиный остров".

Долгий и пронзительный крик чайки является основным способом передачи информации на большие расстояния. Сородичи сообщают друг другу сведения о смене погоды или рыбном месте.

Птицы умеют мяукать, тем самым подзывая птенцов, и "задыхаться" в гневе при виде хищника или непрошенного гостя. Если границы были нарушены, чайки переходят на "визг", похожий на лай, что сигнализирует о приближающейся опасности.

Озерные чайки являются самыми многочисленными водоплавающими хищниками заповедных Яузских болот "Лосиного острова", отметили в пресс-службе. В разгар сезона их насчитывается до 10 тысяч особей. В парк они прилетают для выведения потомства, а затем, во второй половине лета, улетают на подмосковные водоемы.

Тем временем у чаек и других водоплавающих птиц уже начались брачные игры. В период размножения самцы и самки исполняют сложные танцы. Они кружатся, изгибают шеи, используют различные позы и жесты для привлечения внимания партнера. Чем красивее движения, тем лучше птицы понимают друг друга.