Брачные игры начались у чаек в нацпарке "Лосиный остров"

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Брачные игры начались у чаек и других водоплавающих птиц в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Отмечается, что ритуалы ухаживания у чаек представляют собой особое зрелище. Самцы и самки в период размножения исполняют сложные танцы: кружатся, изгибают шеи, используя различные позы и жесты для привлечения внимания партнера. Такие танцы – важная часть брачного поведения птиц.

"Все как у людей: чем более красивы и выверены движения, тем точнее понимают друг друга партнеры", – добавили в пресс-службе.

Ранее москвичам показали брачный ритуал тетеревов, которые с началом весны собираются на лесных территориях в поисках пары. Самцы с раннего утра бормочут, гоняются друг за другом и дерутся, чтобы привлечь внимание самок.

При этом самцы не замечают возможных опасностей, например хищников, и только сигналы тревоги от самок заставляют их отвлечься от ритуала.