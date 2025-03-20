Ранние выводки крякв замечены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ранние выводки крякв заметили в столице. Птенцы появились на свет раньше срока, сообщается в телеграм-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Орнитолог ведомства увидел на северо-западе города самку с шестью утятами в возрасте от четырех до шести дней. На юге столицы также зафиксировали птенцов примерно этого же возраста.

Появление птенцов может быть связано с аномально теплой зимой. Обычно кряквы приступают к кладке только в апреле. Утята вылупляются через 24–26 дней после насиживания и сразу следуют за матерью, которая их охраняет. Однако ранней весной нет травы и листвы, которые могли бы служить птицам естественным укрытием от хищников, рассказали в департаменте.

"Скорее всего, это не последняя кладка для нашей героини. Кряквы способны выводить потомство до 2–3 раз за сезон, причем каждый раз может вылупиться больше 10 птенцов", – говорится в публикации.

Между тем в национальном парке "Лосиный остров" после зимы замечены лебеди-шипуны и огари. Также в числе вернувшихся водоплавающих птиц оказались кряквы, лысухи, серые утки, свиязи и трескунки. Специалисты уже заметили присутствие 3–4 особей каждого вида.