Москвичам показали брачный ритуал тетеревов

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Зоологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды показали брачный ритуал тетеревов, которые с началом весеннего сезона собираются на лесных территориях – токовищах – в поисках пары.

Как отметили в пресс-службе ведомства, самцы проводят ритуал с раннего утра. В этот момент их поведение отличается активностью: они бормочут, гоняются друг за другом и дерутся, чтобы привлечь внимание самок.

Однако в местах сбора тетеревов нередко можно встретить крупных хищников: ястреба-тетеревятника или лису. Птицы, охваченные инстинктами, не обращают внимания на возможные опасности, и только сигналы тревоги от самок заставляют их отвлечься от ритуала.

"От любви можно в прямом смысле потерять голову", – подчеркнули в департаменте.

Во время последних обследований специалисты обнаружили 17 тетеревов в ТиНАО. Зоологи рассказали, что в зимний период тетерева отдают предпочтение березовым почкам и сережкам, из-за чего появляется высокая вероятность обнаружить стаю птиц среди берез.

В пресс-службе Депприроды также рассказали, как можно внешне отличать этих птиц. Самки, или тетерки, обладают бурым окрасом оперения с многочисленными пестринами, а самцы, которых называют косачами, имеют иссиня-черные перья и красные брови.