Москвичей призвали не покупать певчих птиц перед Благовещением

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Москвичей предостерегли от покупки певчих птиц перед Благовещением. Соответствующее сообщение выпустила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Специалисты ведомства зафиксировали появление на торговых онлайн-площадках в преддверии праздника объявлений о продаже щеглов, синиц, чижей и других певчих птиц. Они были пойманы браконьерами в дикой природе, что является нарушением закона, указали в Депприроды, добавив, что из-за жестоких методов отлова погибает как минимум половина пернатых.

Более того, особи находятся в стесненных условиях в клетках, что приводит к травмам и даже гибели некоторых из них из-за отсутствия надлежащего ухода. При этом те, кому удается выжить, часто не могут адаптироваться к жизни на свободе.

"Бизнес, который сезонно процветает, не должен поощряться населением. Верное решение в этом вопросе – не поддерживать продажу диких птиц", – подчеркнули в ведомстве.

Приобретение птицы с целью ее выпуска в дикую природу можно рассматривать как поддержку браконьерства, заключили в Депприроды.

Ранее столичных жителей попросили не распространять фотографии, с помощью которых можно определить местонахождение совиных гнезд, так как это может помочь браконьерам их найти.

Птенцы вызывают у злоумышленников особый интерес, так как поймать и приручить взрослую птицу значительно тяжелее. В связи с этим нарушители ждут появления птенцов, которых они крадут из гнезда, чтобы в дальнейшем использовать в коммерческих целях.

