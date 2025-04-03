Выводково-гнездовой период начался у птиц в московских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 1 апреля по 31 июля в Москве действует режим тишины на зеленых территориях для защиты птиц в период гнездования. Об этом напомнил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"На зеленых территориях в выводково-гнездовой период у пернатых нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке. Такие меры необходимы, чтобы птицы могли спокойно вывести и вырастить потомство, сохранив биоразнообразие мегаполиса", – передает портал mos.ru заявление специалистов ведомства.

Биологи предупреждают, что птенцов, учащихся летать, нельзя трогать или брать на руки. Исключение составляют случаи, когда птенец находится в опасном месте – тогда его можно аккуратно перенести на расстояние не более 10–15 метров от места обнаружения.

В департаменте также напомнили, что при обнаружении раненых диких животных следует обращаться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

Между тем на природных территориях ТиНАО уже проснулись барсуки. Зима в этом году была необычно теплой, благодаря чему барсуки не столкнулись с суровыми морозами. После спячки животные начинают активно исследовать территорию в поисках пищи.

С приходом весны начинается важный период в жизни барсуков – у самок начинается процесс рождения и вскармливания потомства, уточнили специалисты.