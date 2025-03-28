Барсуки проснулись на природных территориях Москвы

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На природных территориях ТиНАО в Москве проснулись барсуки. Эти животные находятся под третьей категорией редкости в Красной книге столицы, пишет портал мэра и правительства города.

Барсуки считаются животными среднего размера, а их вес может достигать до 25–30 килограммов.

"Эти млекопитающие, принадлежащие к семейству куньих, являются настоящими архитекторами своего подземного мира", – говорится в публикации.

Уточняется, что у барсуков широкие короткие лапы с длинными тупыми когтями, которые позволяют им легко рыть плотный грунт. Норы животных при этом представляют собой сложную подземную систему лабиринтов, достигающих больших замеров как в ширину, так и в длину.

Эти укрытия защищают их не только от непогоды, но и служат им домом на протяжении долгих месяцев спячки.

В сообщении отмечается, что зима в этом году была необычно теплой, благодаря чему барсуки не столкнулись с суровыми морозами. После спячки животные начинают активно исследовать территорию в поисках пищи.

Эти животные могут есть любую еду, тем не менее в основном они предпочитают животную пищу, включая мелких грызунов, лягушек, ящериц и различных насекомых. Кроме того, барсуки – ночные животные, однако их активность не ограничивается только этим временем суток.

"Эти млекопитающие могут выходить на поверхность и в дневное время, не отходя далеко от своих укрытий", – указано в материале.

С приходом весны начинается важный период в жизни барсуков – у самок начинается процесс рождения и вскармливания потомства, уточнили специалисты.

Между тем после зимней спячки проснулись маленькие гималайские медведи, живущие в Приморском реабилитационном центре. Они вышли из берлоги на свежий воздух и тщательно изучили территорию.

Медвежат, которые остались без мамы, обнаружили 2 недели назад в лесосеке Пожарского района. Их доставили в центр реабилитации. По мнению ветеринаров, здоровью медведей ничего не угрожает.

