Маленькие гималайские медведи проснулись после зимней спячки в Приморье

В Приморском реабилитационном центре для животных после зимней спячки проснулись маленькие гималайские медведи. Они вышли из берлоги на свежий воздух и тщательно изучили территорию.

Медвежат, которые остались без мамы, обнаружили 2 недели назад в лесосеке Пожарского района. Их доставили в центр реабилитации. По мнению ветеринаров, здоровью медведей ничего не угрожает.

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