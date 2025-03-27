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27 марта, 06:45

Общество

Маленькие гималайские медведи проснулись после зимней спячки в Приморье

Маленькие гималайские медведи проснулись после зимней спячки в Приморье

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В Приморском реабилитационном центре для животных после зимней спячки проснулись маленькие гималайские медведи. Они вышли из берлоги на свежий воздух и тщательно изучили территорию.

Медвежат, которые остались без мамы, обнаружили 2 недели назад в лесосеке Пожарского района. Их доставили в центр реабилитации. По мнению ветеринаров, здоровью медведей ничего не угрожает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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