Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 19:15

Город

Попугай постучался в окно одной из квартир в Москве

Попугай постучался в окно одной из квартир в Москве

Московский зоопарк показал, как панда Катюша проводит время в уличном вольере

В Московском зоопарке можно чаще увидеть манула Тимофея с наступлением весны

"Мой район. Новости": ветеринары напомнили москвичам о защите питомцев от клещей

Московский зоопарк опубликовал видео с медведицей Фаней

Москвичи заметили лебедей в Строгинской пойме

Новости регионов: дрифт в ваннах устроили в центре Екатеринбурга

В московском зоопарке показали, как панда Катюша играет с любимым шаром

Американскую девушку-блогера едва не депортировали из Австралии за ролик с вомбатом

В России может появиться уголовное наказание за самовыгул собак

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

На Большой Филевской улице попугай постучался в окно одной из квартир. Однако птица оказалась пугливой, и поймать ее пока не удалось.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Читайте также
животныегородвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика