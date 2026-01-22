В Бельгии заявили, что ЕС не находится в войне с РФ и не может конфисковать деньги

Фото: 123RF.com/takus

Европа не находится в состоянии войны с Россией и не может просто конфисковать ее активы. Об этом заявил премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе.

"Вы не можете просто конфисковать деньги. Это акт войны", – приводит слова политика РИА Новости.

При этом де Вевер выразил уверенность в том, что в итоге российские активы будут потрачены на восстановление Украины. Он подчеркнул, что вопрос об активах будет поднят на мирных переговорах по данному конфликту.

"Когда будет достигнуто мирное соглашение, активы окажутся на столе переговоров", – уточнил премьер.

В конце 2025 года участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует 60% стран объединения (16 из 27).

В свою очередь, Центробанк РФ отмечал, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В регуляторе напомнили, что власти Европы продолжают предпринимать попытки конфискации активов без согласия российского регулятора.