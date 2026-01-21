Путин считает, что замороженные США активы РФ можно направить на восстановление территорий

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Замороженные российские активы в США можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что, учитывая особые отношения России с палестинским народом, Москва могла бы направить в Совет мира 1 миллиард долларов, замороженных при прежней администрации США российских активов.

Президент отметил, что такая возможность использования замороженных в США российских активов обсуждается с представителями администрации Белого дома.

Ранее Путин сообщил, что представители Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в четверг, 22 января, с рабочим визитом. Они намерены продолжить переговоры по урегулированию на Украине.

Кроме того, в этот день у главы государства запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом для обсуждения ряда важных вопросов.