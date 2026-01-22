Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 11:50

Город

Музей городского хозяйства Москвы организовал детское занятие по урбанистике

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Музей городского хозяйства Москвы организовал детское занятие по урбанистике "Проектируем район", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта "Зима в Москве" 17 января Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей стал площадкой для творчества. Дети и взрослые погрузились в основы современной урбанистики под руководством специалистов музея.

Например, участники смогли узнать, как создаются парки, комфортные дворы и безопасные улицы, а также какая работа проводится в городе, чтобы организовать комплексное благоустройство территорий.

Главной частью мероприятия стала практическая творческая работа – семьи совместно проектировали районы своей мечты на бумажных полотнах, размещая в них жилые квартиры, детские сады, поликлиники и другие социально значимые объекты.

Мастер-класс завершился презентацией работ. Участники обсудили идеи друг друга, поделились впечатлениями и рассказали, какие элементы комфортной городской среды для них наиболее важны.

Вместе с тем жители столицы могут поделиться предложениями по 6 направлениям проекта "Молодежь Москвы", который помогает создать условия для личностного и карьерного роста молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Например, тема "Молодежь Москвы. Развитие" открыта для инициатив, посвященных реализации интеллектуальных и образовательных проектов. Они позволяют проявить потенциал и создать условия для личностного роста.

Читайте также


город

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика