Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Музей городского хозяйства Москвы организовал детское занятие по урбанистике "Проектируем район", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта "Зима в Москве" 17 января Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей стал площадкой для творчества. Дети и взрослые погрузились в основы современной урбанистики под руководством специалистов музея.

Например, участники смогли узнать, как создаются парки, комфортные дворы и безопасные улицы, а также какая работа проводится в городе, чтобы организовать комплексное благоустройство территорий.

Главной частью мероприятия стала практическая творческая работа – семьи совместно проектировали районы своей мечты на бумажных полотнах, размещая в них жилые квартиры, детские сады, поликлиники и другие социально значимые объекты.

Мастер-класс завершился презентацией работ. Участники обсудили идеи друг друга, поделились впечатлениями и рассказали, какие элементы комфортной городской среды для них наиболее важны.

Вместе с тем жители столицы могут поделиться предложениями по 6 направлениям проекта "Молодежь Москвы", который помогает создать условия для личностного и карьерного роста молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Например, тема "Молодежь Москвы. Развитие" открыта для инициатив, посвященных реализации интеллектуальных и образовательных проектов. Они позволяют проявить потенциал и создать условия для личностного роста.

