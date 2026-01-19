Форма поиска по сайту

Новости

19 января, 09:30

Общество

Жители столицы могут поделиться идеями по направлениям проекта "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи могут поделиться предложениями по шести направлениям проекта "Молодежь Москвы", который помогает создать условия для личностного и карьерного роста молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Предложить инициативу могут все желающие, имеющие учетную запись на mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на платформе "Город идей", а затем перейти в раздел "Предложить идею", выбрать сферу "Молодежь" и заполнить соответствующую форму. После прохождения модерации предложение направят в соответствующий орган исполнительной власти, который примет решение о ее реализации. Лучшие идеи воплотят в жизнь.

Например, тема "Молодежь Москвы. Развитие" открыта для инициатив, посвященных реализации интеллектуальных и образовательных проектов. Они позволяют проявить потенциал и создать условия для личностного роста.

В рамках темы "Молодежь Москвы. Город героев" принимаются предложения, связанные с участием в патриотических мероприятиях и сохранением истории. Пользователи также могут отправить идеи по поддержке героев и ветеранов, обмену опытом и знаниями между поколениями.

Предложения по теме "Молодежь Москвы. Карьера" помогут развить сферу, посвященную подготовке к трудоустройству. Для молодых людей уже проводят профориентационные игры и различные мероприятия, например форум-выставку "Город. Карьера. Бизнес".

В рамках направления "Молодежь Москвы. Креатив" пользователи могут предложить идеи, связанные с творчеством. Например те, которые позволят принять участие в различных выступлениях и мероприятиях.

Тема "Молодежь Москвы. Дружба" открыта для идей о глобальном молодежном сообществе и участии в языковых программах, а также адаптационных экскурсиях и тематических клубах по интересам.

Любители активного образа жизни могут оставить свои идеи по теме "Молодежь Москвы. Спорт". В рамках направлениях проходят студенческие соревнования, лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни.

За время работы платформы "Город идей" в разных сферах было реализовано около 9,3 тысячи инициатив, поступивших от москвичей. Из них более тысячи предложений удалось воплотить в жизнь в 2025 году. В настоящее время на платформе существует 17 сфер, которые объединяют 67 тем, отметила заммэра Наталья Сергунина.

Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за 2025 год

