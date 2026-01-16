Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Дня российского студенчества в столице запланировано проведение более 100 различных мероприятий, сообщил Сергей Собянин в своем канале MAX.

"С 20 по 25 января подготовили для ребят насыщенную программу – культурную, образовательную, творческую и карьерную. События пройдут по всему городу в рамках проекта "Зима в Москве", – рассказал мэр.

По его словам, программа включает международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты.

Также молодых людей ожидают "Диалоги с героями" – встречи с участниками спецоперации, выступления студенческих творческих коллективов на станциях метрополитена, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.

Вместе с тем 25 января центральными площадками праздника станут катки. На ледовых аренах ВДНХ, Воробьевых гор, а также в "Лужниках", на Болотной площади и у Северного речного вокзала пройдут музыкальные программы и концерты.

Карта всех событий появится на портале "Молодежь Москвы". С ней можно будет ознакомиться по ссылке.

Ранее Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства. Он отметил, что в этом году премия проводится по 34 номинациям. Право на участие получили ученики всех московских образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, включая федеральные и частные школы.