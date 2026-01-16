Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 10:54

Мэр Москвы

Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Дня российского студенчества в столице запланировано проведение более 100 различных мероприятий, сообщил Сергей Собянин в своем канале MAX.

"С 20 по 25 января подготовили для ребят насыщенную программу – культурную, образовательную, творческую и карьерную. События пройдут по всему городу в рамках проекта "Зима в Москве", – рассказал мэр.

По его словам, программа включает международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты.

Также молодых людей ожидают "Диалоги с героями" – встречи с участниками спецоперации, выступления студенческих творческих коллективов на станциях метрополитена, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.

Вместе с тем 25 января центральными площадками праздника станут катки. На ледовых аренах ВДНХ, Воробьевых гор, а также в "Лужниках", на Болотной площади и у Северного речного вокзала пройдут музыкальные программы и концерты.

Карта всех событий появится на портале "Молодежь Москвы". С ней можно будет ознакомиться по ссылке.

Ранее Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства. Он отметил, что в этом году премия проводится по 34 номинациям. Право на участие получили ученики всех московских образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, включая федеральные и частные школы.

Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
мэр Москвыобществогород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика