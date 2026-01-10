Собянин: школьники и студенты колледжей совершили больше 300 походов и экспедиций

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники и студенты колледжей совершили больше 300 походов и экспедиций в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

"Весь год ребята активно включались в исследовательские, экологические и краеведческие программы дополнительного образования. Из многих поездок они привезли не только массу впечатлений и знаний, но и материалы для разных полезных проектов и инициатив", – написал мэр в мессенджере MAX.

По словам Собянина, самым масштабным проектом года стала большая арктическая экспедиция. На мысе Челюскин ребята изучали особенности местной флоры и фауны. Также они занимались реконструкцией мемориала советским полярникам.

Кроме того, в 2025 году состоялось путешествие по горному массиву Памиро-Алаю. Оно прошло под руководством педагога Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Андрея Жарова. На перевале Баяман участники обнаружили послание из 2008 года – записку от первопроходцев из группы альпиниста Богдана Савчинского.

Кроме того, были проведены:



поход в национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский биосферный заповедник, организованный Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма;

экологическая экспедиция в национальный парк "Красноярские столбы", в которую отправились ученики школы "Бескудниково";

этнографические исследования в селе Волосово Архангельской области студентов колледжа "26 КАДР". Здесь ребята реставрировали храм Николая Чудотворца 1670 года постройки.

"Водный маршрут по рекам Синяя и Лена, в котором ученики школы № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих познакомились с достопримечательностями местных национальных парков и увидели песчаные дюны тукуланы, побывали на месте поселка Хаптагай XVII века и собрали образцы шерсти мамонта для школьного музея", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что десять школьников и студентов колледжей станут участниками программы "Шесть лет – шесть вулканов". Ученики отправятся в Московскую молодежную экспедицию в Африку, она продлится 14 дней. Для отбора претендентов был проведен многоэтапный конкурс.

Участники соберут пробы лавы на высоте почти 3 тысячи метров, а также пробы почвы и воды для последующего изучения.