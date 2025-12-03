Форма поиска по сайту

03 декабря, 10:26

Общество

Десять столичных школьников и студентов отправятся в экспедицию в Африку

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Десять школьников и студентов колледжей станут участниками программы "Шесть лет – шесть вулканов". Ученики отправятся в Московскую молодежную экспедицию в Африку, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, интерес к образовательному туризму растет – направлением в настоящее время увлечен каждый 20-й юный москвич. Она уточнила, что у программы нет аналогов в мире.

Для отбора претендентов был проведен многоэтапный конкурс: участники писали Вулканический диктант, защищали проекты на конференции и проходили горный маршрут на сборах в Краснодарском крае. В итоге были выбраны восемь школьников и два студента. Среди участников:

  • Алексей Бобринев из школы № 1 514;
  • Михаил Кабаков из школы №1 353 имени генерала Алексеева;
  • Дмитрий Ковалев из школы № 1 253;
  • Вера Полина из школы № 1 517;
  • Елизавета Савина из школы № 171;
  • Мария Синюкова из Бауманской инженерной школы № 1 580;
  • Александра Смирнова из школы № 1 570;
  • Вера Ушакова из школы № 1 553 имени Вернадского;
  • Никита Гадалов из колледжа связи № 54 имени Вострухина;
  • Александр Токмаков из Московского технологического колледжа имени Лихачева.

Экспедиция продлится 14 дней, в течение которых юные исследователи доберутся до нацпарка "Аруша", откуда начнут восхождение на один из высочайших вулканов континента – Меру (более 4,5 тысячи метров). Ночевать ребятам предстоит в горных лагерях – несколько многоэтажных домов с двухъярусными кроватями.

Затем участники отправятся к розовому озеру Натрон, а оттуда поднимутся на вершину вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающего уникальную карбонатитовую лаву.

Участники соберут пробы лавы на высоте почти 3 тысячи метров, а также пробы почвы и воды для последующего изучения специалистами Государственного геологического музея имени Вернадского и Минералогического музея имени Ферсмана РАН. Лучшие образцы пополнят научные коллекции.

Ранее студенты московского транспортного колледжа вернулись из экспедиции по Хибинским горам. Участники прошли путь протяженностью 106 километров. В столичном департаменте образования и науки отметили, что этот маршрут относится к первой категории сложности.

