Российские полярники собрали урожай арбузов в Антарктиде

Фото: пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института/Роман Красноперов

Российские полярники вырастили желтые и красные арбузы в оранжерее нового зимовочного комплекса "Восток" в Антарктиде. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).



За 104 дня с шести растений исследователи получили плоды массой до 1,2 килограмма. Технологии фитотехкомплексов в оранжерее нового зимовочного комплекса позволяют выращивать зелень, томаты и огурцы круглый год.

В 2026 году участники полярных экспедиций намерены вырастить садовую землянику на станции "Восток", поделились планами в пресс-службе ААНИИ. Кроме того, полярники культивируют скороспелые сорта, гибриды и бахчевые культуры.

Отмечается, что овощеводство позитивно влияет на моральный настрой людей, которые месяцами работают в суровых условиях Антарктиды.

Ранее ученые создали самую точную карту Антарктиды. Американские исследователи опубликовали ее в высоком разрешении. Для создания карты они обработали с помощью суперкомпьютера несколько миллионов снимков.

