Ученые создали и опубликовали самую точную карту Антарктиды

Американские ученые опубликовали детализированную карту Антарктиды в высоком разрешении.

Карта имеет разрешение восемь метров и охватывает примерно 14 миллионов квадратных километров континента.

“'Until now, we’ve had a better map of Mars than we’ve had of Antarctica,' said Dr. Howat."



