Ученые создали и опубликовали самую точную карту Антарктиды

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Американские ученые опубликовали детализированную карту Антарктиды в высоком разрешении.

Карта имеет разрешение восемь метров и охватывает примерно 14 миллионов квадратных километров континента.

“'Until now, we’ve had a better map of Mars than we’ve had of Antarctica,' said Dr. Howat."



Now, the Antarctic map is finished, and it's a work of art. https://t.co/YSXDD0SuJ7 pic.twitter.com/Ju3BiIfZBk — Robert Moor (@robertmoor_) 9 сентября 2018 г.

Теперь ученым известна высота всех гор и ледяного покрова Антарктиды до сантиметров, передает портал Phys.org.

Для создания карты столь высокого разрешения ученые обработали с помощью суперкомпьютера Blue Waters несколько миллионов снимков.

Ученые ранее рассказали, что таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отколовшегося от Антарктиды в 2017 году, повысит уровень моря на несколько миллиметров.

Размер айсберга A68 можно сопоставить с небольшим городом. Он откололся от ледника в августе прошлого года и за несколько дней отошел от него на пять километров.