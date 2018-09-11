11 сентября 2018, 02:39Наука
Ученые создали и опубликовали самую точную карту Антарктиды
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Американские ученые опубликовали детализированную карту Антарктиды в высоком разрешении.
Карта имеет разрешение восемь метров и охватывает примерно 14 миллионов квадратных километров континента.
“'Until now, we’ve had a better map of Mars than we’ve had of Antarctica,' said Dr. Howat."— Robert Moor (@robertmoor_) 9 сентября 2018 г.
Now, the Antarctic map is finished, and it's a work of art. https://t.co/YSXDD0SuJ7 pic.twitter.com/Ju3BiIfZBk
Теперь ученым известна высота всех гор и ледяного покрова Антарктиды до сантиметров, передает портал Phys.org.
Для создания карты столь высокого разрешения ученые обработали с помощью суперкомпьютера Blue Waters несколько миллионов снимков.
Ученые ранее рассказали, что таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отколовшегося от Антарктиды в 2017 году, повысит уровень моря на несколько миллиметров.
Размер айсберга A68 можно сопоставить с небольшим городом. Он откололся от ледника в августе прошлого года и за несколько дней отошел от него на пять километров.