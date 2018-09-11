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11 сентября 2018, 02:39

Наука

Ученые создали и опубликовали самую точную карту Антарктиды

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Американские ученые опубликовали детализированную карту Антарктиды в высоком разрешении.

Карта имеет разрешение восемь метров и охватывает примерно 14 миллионов квадратных километров континента.

Теперь ученым известна высота всех гор и ледяного покрова Антарктиды до сантиметров, передает портал Phys.org.

Для создания карты столь высокого разрешения ученые обработали с помощью суперкомпьютера Blue Waters несколько миллионов снимков.

Ученые ранее рассказали, что таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отколовшегося от Антарктиды в 2017 году, повысит уровень моря на несколько миллиметров.

Размер айсберга A68 можно сопоставить с небольшим городом. Он откололся от ледника в августе прошлого года и за несколько дней отошел от него на пять километров.

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