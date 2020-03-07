Золото, древние вирусы и убийственное количество льда: главные тайны Антарктиды

7 марта 1912 года из города Хобарта на острове Тасмания норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса. Событие это привлекло большое внимание, поскольку экспедиция случайно вступила в "южнополярную гонку" с другими исследователями: примерно в это же время к полюсу выдвинулся британец Роберт Скотт...

К годовщине открытия наш обозреватель Николай Гринько решил рассказать, что скрывает загадочный континент.



Подход экспедиций был принципиально разным. Скотт делал ставку на пони (низкорослых манчжурских лошадей) и моторные сани, а в его отряде было 65 человек. Амундсен же полагался на ездовых собак, а в путь к полюсу отправились всего пять человек (Руаль и оказался на полюсе первым, это произошло 14 декабря 1911 года). Обратный путь был долгим, и к Тасмании экспедиция добралась лишь в марте 1912-го.

Магнитный относительно быстро перемещается и сильно "блуждает", сегодня он вообще находится на самом краю Антарктиды. Южный полюс, которого достиг Амундсен, тоже двигается, но гораздо медленнее, и расположен он почти в самом центре континента. Раз в год полярники на несколько метров передвигают шест, отмечающий новое расположение полюса, корректируя точку.

Антарктида считается самым высоким континентом Земли; ее поверхность в центральных районах поднимается над уровнем Мирового океана на четыре тысячи метров. Но это – поверхность ледников, покрывающих почву, а льда тут очень, очень много – 90% всего льда планеты лежит именно здесь. Если его растопить, то выяснится, что треть Антарктиды расположена намного ниже уровня Мирового океана. Точные измерения провести сложно, но согласно последним данным, на этом континенте находится самый глубокий в мире каньон – впадина Денмана. Судя по всему, глубина здесь – минимум 3,5 тысячи метров, а это намного глубже, чем Мертвое море (самая низкая открытая область суши).



В антарктические рекорды стоит занести и самый большой на Земле ударный кратер. Примерно 250 миллионов лет назад сюда упал гигантский астероид – его диаметр составлял примерно 48 километров. После взрыва он оставил почти 500-километровую воронку, а пыль от удара еще много веков застилала небо и привела к гибели большей части флоры и фауны той эпохи.

Сегодня, когда ученые все настойчивее говорят о Глобальном потеплении, люди все чаще задаются вопросом: а что будет, если весь лед Антарктиды растает? Начнем с того, что континент так и останется континентом, лишь часть его станет архипелагом из множества островов.

Любой лед содержит в себе пузырьки воздуха, разница лишь в том, что Антарктический щит образовался не меньше пяти миллионов лет назад. Именно поэтому ученые так любят бурить лет в Антарктиде: так они могут изучать состояние доисторической атмосферы Земли. Но это еще не все: древний лед законсервировал в себе остатки органики. Если этот естественный холодильник разморозится, она начнет разлагаться, а это приведет к значительному повышению в атмосфере уровня метана и других газов. Кое-кто даже прогнозирует "выход в свет" доисторических вирусов, от которым иммунитет современной фауны давно отвык. А вирусы там совершенно точно есть – исследования это подтверждают.



Под антарктическим льдом скрываются озера, причем в них даже есть жизнь. В 2012 году российские полярники пробурили скважину до подледного озера, которое никогда не видело солнечного света. В пробах воды, взятой с глубины четырех тысяч метров, было обнаружено золото и... золотая чешуя неизвестной науке рыбки.

Миллионы лет назад по Антарктиде расхаживали динозавры, здесь шумели леса и извергались вулканы. Этот континент тогда мало отличался от других, но изменение климата превратило его в царство льда и холода. Очень хочется надеяться, что Евразия, Африка, Австралия и обе Америки не поменяются еще очень долго.

Хотя...