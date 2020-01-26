Древний "привет" с Тибета: насколько опасна очередная находка вирусологов

Пока весь мир думает, что делать с новым коронавирусом, еще одна важная новость осталась практически без должного внимания. Международная группа ученых, исследовавшая ледник в Тибете, опубликовала отчет о том, что в толще льда ею были обнаружены совершено новые вирусы, до сегодняшнего дня неизвестные науке. Подробнее – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.



Вирусологи изучали ледник на северо-западе Тибетского плато в Китае. Он образовывался в течение 15 000 лет, и за это время во льду были естественным образом законсервированы следы самых разных геологических эпох. Именно по этой причине историки, экологи, биологи и прочие ученые так любят исследовать ледники – ведь эти природные холодильники тысячелетиями хранят для них органику практически в неизменном виде.

Но если вам кажется, что поиски древних вирусов – дело нехитрое, то вы сильно ошибаетесь. Для того чтобы достать тысячелетний образец, необходимо пробурить лед специальным оборудованием на довольно большую глубину. Но беда в том, что абсолютно на всех инструментах, которыми приходится работать, есть современные вирусы и бактерии, которые здорово мешают проводить исследования: совершенно непонятно, содержались ли они внутри образца изначально или были занесены снаружи.

Пробы льда, с которыми работали вирусологи, были добыты довольно давно – в 1992 и 2015 годах. Их поверхность совершенно точно была "заселена" нынешними микроорганизмами и не годилась для исследований. Чтобы добыть "чистый лед", ученым пришлось потрудиться. Для начала они поместили образцы в камеру с температурой -5°C и сняли 5-миллиметровый слой льда ленточной пилой, которую предварительно пришлось тщательно стерилизовать. Затем лед обработали этанолом, растопив еще пять миллиметров, а после промыли дистиллированной водой – и снова минус полсантиметра. Только после этого можно было считать образцы более-менее очищенными.



Изучив образцы, ученые обнаружили вирусы 33 различных видов. Пять из них были уже известны науке (и не очень понятно, содержались ли они в пробах или были занесены снаружи), зато остальные 28 оказались совершенно новыми (точнее, очень старыми, существовавшими на Земле несколько тысячелетий назад).

Теперь о главном: чем все это нам грозит? На первый взгляд – ничем, ведь вирусы надежно законсервированы подо льдом последние 150 веков. Но климатологи давно бьют в набат, оповещая человечество о глобальном потеплении, и первая опасность, о которой они предупреждают, – таяние ледников. Теперь становится понятно, почему этот процесс может оказаться опасным. И дело не только в повышении уровня Мирового океана: растаявший тысячелетний лед выпустит на свободу органику, копившуюся в нем веками. Нет, динозавры наружу не полезут, и вообще жизнь в таких условиях не сохраняется. Но вот вирусы... Ученые до сих пор не могут определиться – относить ли вирусы к живой или же к неживой природе. И одним из их свойств как раз является способность сохраняться в течение долгого времени. Теоретически – неограниченного.



Древние вирусы, вышедшие в современную биосферу, могут наделать немало бед. Нынешние организмы давно утратили к ним иммунитет, что может вызвать серьезные проблемы. Но с другой стороны, современные условия – температура, состав атмосферы, уровень солнечной радиации – могут оказаться для них губительными, и тогда вообще ничего не произойдет.

Строго говоря, ученые пока не знают, опасны ли вирусы возрастом 15 тысяч лет. Именно на этот вопрос они и пытаются ответить, изучая все полученные образцы. И если в конце концов ледники растают и вирусы выберутся на свободу, мы хотя бы будем к этому готовы: разработаем способы защиты, лекарства и так далее.

Между прочим, тибетский ледник – это далеко не самое старое скопление льда на планете. По геологическим меркам возраст в 150 веков просто смешон. Вот, скажем, ледяному щиту Антарктиды примерно 45 миллионов лет. Только представьте, сколько бактерий, вирусов и прочей органики в нем содержится! Очень хочется верить, что этот лед еще долго не растает.

Хотя...