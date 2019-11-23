Состояние гибернации: ученые научились "замораживать" людей на время?

Наш обозреватель Николай Гринько рассказывает о потенциале интересной технологии – погружении человека в "состояние искусственной гибернации": как это, что это и чем это может обернуться в будущем?



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Фантасты настолько давно придумали погружать персонажей своих произведений в анабиоз, что люди часто воспринимают эту технологию как уже существующую. Ведь все так просто! Кладешь космонавта в холодильник, включаешь заморозку и отправляешь, допустим, к альфе Центавра. Лет через 10–20, по прибытии в пункт назначения включается режим оттаивания, и через некоторое время космонавт приступает к научной работе. Или к спасению Вселенной – тут все зависит от фантазии автора.

На самом деле мы пока так не умеем, но уверенно (пусть и неспешно) движемся к тому, чтобы осуществить смелые мечты фантастов. Однако появившиеся на прошедшей неделе заголовки "Человека впервые погрузили в анабиоз!" все же слегка преувеличивают достижения ученых. Что же произошло на самом деле?

Группа ученых медицинского факультета Университета Мэриленда, работающая под руководством Сэмюэля Тишермана, сообщила, что на днях "погрузила пациента в состояние искусственной гибернации", поскольку это было необходимо для спасения его жизни. Для этого его кровь полностью заменили холодным (около 10 градусов по Цельсию) физраствором. Этот метод позволяет выиграть время для экстренной операции при сильной кровопотере и остановке сердца. Правда, подробностей врачи не сообщили; в частности, еще неизвестно, удалось ли вернуть пациента в обычное состояние, успешно ли прошла операция и смог ли пациент полностью восстановиться.

Отделение экстренной хирургии Университета довольно часто имеет дело с огнестрельными или ножевыми ранениями. К ним доставляют пациентов с остановившимся сердцем и большой кровопотерей. У врачей часто есть буквально несколько минут на то, чтобы провести операцию, и вероятность успешного исхода оценивается всего в пять процентов. У пациента, погруженного в состояние искусственной гибернации полностью прекращается мозговая деятельность, температура тела снижается до 10–15 °С, зато у хирургической бригады появляется гораздо больше времени для работы – около двух часов. За это время можно провести операцию, а после реанимировать пациента.



Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Объясняем, почему это работает. При обычной температуре тела – около 36,6 °C – нашим клеткам необходимо постоянное поступление кислорода. Если сердце перестает биться, процесс его доставки к клеткам прекращается. Без кислорода человеческий мозг способен функционировать около пяти минут, а затем в нем наступают необратимые изменения. Но если снизить общую температуру тела, то внутриклеточные процессы замедляются или даже вовсе останавливаются, а это означает, что клеткам в таком состоянии требуется гораздо меньше кислорода. Это и дает врачам выигрыш во времени.

Открытие это далеко не новое. Еще Гиппократ рекомендовал обкладывать раненых солдат льдом и снегом, а хирург Наполеона барон Доминик Ларрей отмечал, что раненые офицеры, которых держали ближе к огню, реже выживали после тяжелых ранений. Однако осознанное и масштабное использование этого эффекта началось только в 50-х годах прошлого века. Процедуру назвали гипотермией и стали применять при лечении инсультов, энцефалопатии новорожденных, мозговых травм и других состояний.

Однако есть два важных момента: при гипотермии температуру тела пациента снижают до 20–25 °C (а в щадящем режиме – всего до 32–34 °C), и при этом мозговая деятельность не останавливается полностью. А искусственная гибернация (или "анабиоз", если угодно) подразумевает и более низкую температуру, и полную остановку работы мозга.

Что мы имеем в сухом остатке? Врачи действительно смогли временно затормозить все жизненные процессы человеческого организма, понизив его температуру до рекордной отметки. Но до "настоящего", "космического" анабиоза еще далеко: за два часа, проведенных в состоянии гибернации, ни до звезд, ни даже до Марса не долететь. Однако все еще впереди. Возможно, лет через 50 это время увеличат настолько, что космонавтов действительно можно будет временно "умерщвлять" во время длительных полетов.

Хотя...