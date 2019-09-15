3 предмета "умного" гардероба, на которые стоит обратить внимание

Приставку "смарт" пытается использовать каждый второй производитель. Далеко не всегда это обоснованно. Но наш обозреватель Николай Гринько рассказывает о последних новинках в мире "умных" вещей, которые точно заслуживают внимания.



Бизнес есть бизнес: производители чего угодно находятся в постоянном поиске спроса. Если вдруг выясняется, что потребители "ведутся" на какую-нибудь новую функцию, ее тут же встраивают во все подряд. В последние несколько лет оказалось, что покупатель с интересом поглядывает в сторону "умных" вещей: привычных товаров, обладающих новым функционалом на основе высоких технологий. Компании мгновенно вывалили на прилавки все, во что можно встроить простенький процессор и пару датчиков, и продолжают впаивать электронную начинку в самые неожиданные предметы.

Появились умные мусорные ведра, распахивающие крышку, стоит только протянуть к ним руку с мусором, и самостоятельно заказывающие сменные полиэтиленовые пакеты через интернет.

Умные ложки подсчитывают калории, умные замки распознают отпечатки пальцев, умные кошачьи туалеты следят за здоровьем домашних животных. Словом, области, в которых не произошло внезапного "поумнения" можно буквально пересчитать по пальцам, и это количество стремительно сокращается.

Производители одежды тоже не лыком шиты. Правда, долгое время они плелись в отстающих: электронные компоненты – штуки довольно твердые, вшить их в ткань так, чтобы не причинять пользователю неудобства, было сложно. Но за последние несколько лет в области гибкой электроники произошел настоящий прорыв: изобрели растягивающиеся проводники, аккумуляторы, процессоры и даже экраны, а то, что нельзя растянуть, можно хотя бы согнуть. Вот тут-то компании, выпускающие одежду, и развернулись в полную силу. Умнеет все, что можно надеть.



Фото: Xiaomi

Китайская хайтек-компания Xiaomi (известная тем, что с успехом производит все что угодно – от ноутбуков до туалетной бумаги) оформила патентную заявку на смарт-шарф. В его тканевую основу встраиваются температурные датчики, инфракрасные нагреватели и – представьте! – центр управления плотностью прилегания шарфа к шее пользователя. Этот шерстяной гаджет самостоятельно оценивает температуру окружающей среды и кожи "носителя", и если пользователь зябнет, шарф затягивается поплотнее вокруг его шеи. Если этого недостаточно, включаются встроенные излучатели для дополнительного обогрева. Интернет полон шутками о том, что управление таким шарфом могут перехватить хакеры, чтобы затянуть его на шее потуже.



Некоторое время назад японский производитель нижнего белья Ravijour представил умный бюстгальтер собственной разработки. Интересно, что защищать этот предмет гардероба призван не здоровье владелицы, а... целомудренность. Гаджет оборудован различными датчиками, следящими за пульсом и температурой, а также электрическим замком. По замыслу производителя, расстегнется такой бюстгальтер только в том случае, если "девушка испытывает возвышенное чувство к молодому человеку, рядом с которым она находится".

Пульс в этом случае должен участиться, температура немного повыситься, информация об этом с помощью Bluetooth будет передана на смартфон, а специальное приложение определит, чувствует ли пользовательница любовное волнение. И только в этом случае на замок будет отдана команда расстегнуться. Причем создатели уверяют, что ложных срабатываний не будет: ни испуг, ни занятия спортом, ни даже легкий флирт не заставят застежку открыться.

Продолжаем. Стартап Sensoria предлагает собственную разработку: смарт-носки. В каждый носок встроен гибкий браслет, оборачивающий ногу вокруг щиколотки. Датчики каждого из парных гаджетов отслеживают параметры ходьбы и бега: угол приземления ступни, распределение веса, темп и скорость, расстояние, количество шагов и потраченных калорий. Носки также связаны по беспроводному протоколу со смартфоном. Приложение анализирует показатели, помогает определить риски, а также инструктирует пользователя в реальном времени, помогая улучшить технику.

Одежда со встроенным хай-теком бывает самая разная. Вязаная шапка, заменяющая наушники, воспроизводит музыку с телефона. Куртка с нарисованными на рукавах кнопками управляет медиаплеером. Штаны с нанесенной на бедра клавиатурой позволяют печатать в текстовом редакторе. Кроссовки сами затягивают шнурки, рубашки передают данные владельца в соцсети, стельки вырабатывают электричество для зарядки аккумуляторов.

То есть увеличат функционал за счет дополнительных опций. И холодильник, с которого нельзя выйти в интернет, будет восприниматься, как полная архаика. Поэтому наш совет: берегите обычные, "глупые" вещи. Есть неплохие шансы, что лет через 30–50 они станут удивительными артефактами ушедшей эпохи и будут продаваться в антикварных магазинах за вполне приличные деньги.

Хотя...