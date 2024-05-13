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13 мая, 09:19

Транспорт

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за 13 мая

Фото: 123RF/komokvm

Движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто второй раз за 13 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Людей, находящихся на сооружении и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. До этого движение транспорта было перекрыто рано утром почти на два часа.

По данным на 09:10 по московскому времени, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

В апреле этого года также приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту. О причинах такого решения не сообщалось. Спустя почти полчаса движение было восстановлено.

В свою очередь, постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящуюся атаку со стороны Киева на Крымский мост. В соцсети Х он опубликовал коллаж, содержащий картинки с изображением "шести основных типов мостов на 2024 год". Надписью "Керченские мосты" на коллаже было обозначено пустое место.

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