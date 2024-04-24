Движение авто восстановлено на Крымском мосту

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Движение авто возобновлено на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

О причинах временного перекрытия движения не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста.

По его словам, речь идет не только о самом Крымском мосте, но и о некоторых других инфраструктурных объектах в этом регионе, которые Киев считает своей военной целью.