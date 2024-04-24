Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыто

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Движение автотранспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля 2024 года. Украинские чиновники подчеркнули, что для удара по мосту Киев может применить от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – беспилотные катера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что озвученные планы Украины по разрушению Крымского моста доказывают верность российского решения о начале проведения спецоперации.