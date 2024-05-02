Постпред Украины в ООН намекнул на удар по Крымскому мосту в 2024 году

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящуюся атаку киевского режима на Крымский мост. Об этом он написал в соцсети X.

Политик опубликовал коллаж, содержащий картинки с изображением "шести основных типов мостов на 2024 год". Надписью "Керченские мосты" на коллаже обозначено пустое место.

До этого похожий намек в соцсетях сделал посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс, опубликовав коллаж с мостом и пуском ракеты. Литовский дипломат заявил, что для того чтобы "сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Зеленского о планах уничтожить Крымский мост доказывают верность российского решения о начале проведения спецоперации.

