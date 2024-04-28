Посол Литвы в Швеции Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту

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Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на планирующийся удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации Линкявичюса размещен коллаж с фотографиями моста и пуска ракеты.

"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время", – прокомментировал литовский дипломат свой пост.

На публикацию отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сравнив это сообщение с постом министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о теракте на "Северном потоке".

"Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", – ответил Полянский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста.

Позже зарубежные СМИ со ссылкой на украинские источники утверждали, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Зеленского о планах уничтожить Крымский мост доказывают верность российского решения о начале проведения спецоперации.