18 апреля, 09:21Политика
Зеленский подтвердил причастность ВСУ к атаке на крымский аэродром
Фото: телеграм-канал Mash
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали атаку по району аэродрома в городе Джанкой в Крыму. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Уточняется, что военные выпустили около восьми баллистических ракет.
"Спасибо за вашу меткость", – сказал Зеленский.
Лидер Украины также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее стало известно о планах Киева разрушить Крымский мост до середины июля 2024 года. Отмечается, что для удара украинские военные могут применить от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – беспилотные катера.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобное заявление от Зеленского, планирующего организовать новую атаку для разрушения Крымского моста, доказывает верность российского решения о начале проведения спецоперации.
Он добавил, что киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность.
Крымские десантники сорвали ротацию пехоты ВСУ у поселка Вербовое