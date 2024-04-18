Зеленский подтвердил причастность ВСУ к атаке на крымский аэродром

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали атаку по району аэродрома в городе Джанкой в Крыму. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Уточняется, что военные выпустили около восьми баллистических ракет.

"Спасибо за вашу меткость", – сказал Зеленский.

Лидер Украины также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее стало известно о планах Киева разрушить Крымский мост до середины июля 2024 года. Отмечается, что для удара украинские военные могут применить от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – беспилотные катера.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобное заявление от Зеленского, планирующего организовать новую атаку для разрушения Крымского моста, доказывает верность российского решения о начале проведения спецоперации.

Он добавил, что киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность.