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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление ВСУ станет для украинской армии сродни суициду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

"Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом", – сообщил Шеремет.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что украинская армия намеревается создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям в текущем году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что ВСУ готовят новое контрнаступление. По его словам, новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".

Одновременно с этим Зеленский заявил, что Москва заранее знала планы Киева по контрнаступлению в прошлом году. Таким образом украинский лидер намекнул на существование предателей в военно-политическом руководстве Украины.

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