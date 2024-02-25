Зеленский заявил, что Кремлю были заранее известны планы ВСУ по контрнаступлению

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Владимир Зеленский намекнул на существование предателей в военно-политическом руководстве Украины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Украины утверждает, что Москва заранее знала планы ВСУ по контрнаступлению.

"Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", – заявил Зеленский журналистам.

СМИ предположили, что речь идет об осени 2022 года, когда Украина разрабатывала планы наступления на юге. В итоге оно состоялось летом, а российские войска отразили атаку.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление "чтобы продолжить свою историю в Черном море". Украинский президент добавил, что новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".

До этого лидер Украины заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По словам Зеленского, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

Зеленский проанонсировал следующий этап контрнаступления