Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что на харьковском направлении, а также на других участках боевых действий сложилась тяжелая ситуация для ВСУ. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение главы киевского режима.

"Вернулись с Харьковщины (Харьковская область. – Прим. ред.) с позиций наших воинов на купянском направлении. <...> Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта", – отметил Зеленский.

Президент Украины также пожаловался на задержку поставок в рамках военной помощи Запада. По словам Зеленского, сейчас украинской армии не хватает боеприпасов и вооружения.

Во время своей поездки в Харьковскую область он проконтролировал позиции украинской армии, а также побеседовал с бойцами в госпитале и вручил им госнаграды.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек во время освобождения Авдеевки Вооруженными силами РФ. По данным ведомства, в общей сложности площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

Позднее костромские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. Таким образом, военнослужащие из состава южной группировки войск улучшают положение по переднему краю.



Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод