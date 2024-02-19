Рогов сообщил об ожесточенных боях на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ведут ожесточенные бои в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его данным, украинская сторона несет потери как в военной технике, так и в личном составе. Он уточнил, что российские военные наносят удары по противнику из Новопрокоповки, Вербового, Новопокровки и западнее Работино.

Накануне Рогов заявил, что боевые действия на запорожском направлении существенно активизировались за последние дни. РФ владеет инициативой, наносит массированные удары по скоплениям боевой техники противника и укрепрайонам из артиллерии, РСЗО и ТОС "Солнцепек", добавил он.

Ранее глава движения сообщил, что группа из боевиков ВСУ сдалась в плен на линии боевого соприкосновения под Работино в Запорожской области. Он подчеркнул, что командование ВСУ отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем ВС РФ.

До этого Рогов передавал, что силы ВС РФ выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200–500 метров.

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