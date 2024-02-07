Бойцы ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Приютного в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ВС РФ выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200–500 метров. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются", – приводит его слова ТАСС.

Рогов сообщил, что продвижение ВС РФ составило от 200 до 500 метров. По его словам, российским военным приходится продвигаться малыми группами при поддержке артиллерии и БПЛА из-за того, что у ВСУ на этом участке сосредоточено значительное количество дронов.

До этого сообщалось, что подразделения ВС РФ также заняли более выгодные позиции на донецком направлении, нанеся удары в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка. За прошедший январь российская армия освободила села Веселое, Крахмальное и Табаевка.

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