14 февраля, 15:56Политика
В Запорожской области сообщили о группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ
Фото: 123RF/zabelin
Группа из боевиков ВСУ сдалась в плен на линии боевого соприкосновения под Работино в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.
"Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", – поделился он.
Рогов добавил, что командование ВСУ отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем Вооруженных сил России. По его словам, бойцов украинской стороны подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.
Ранее в СМИ писали о колумбийских наемниках, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. По данным прессы, они бежали с поля боя на Украине из-за российских беспилотников. По словам боевика с позывным Чечо, от дронов было "некуда спрятаться".
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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