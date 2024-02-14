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Группа из боевиков ВСУ сдалась в плен на линии боевого соприкосновения под Работино в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", – поделился он.

Рогов добавил, что командование ВСУ отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем Вооруженных сил России. По его словам, бойцов украинской стороны подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.

Ранее в СМИ писали о колумбийских наемниках, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. По данным прессы, они бежали с поля боя на Украине из-за российских беспилотников. По словам боевика с позывным Чечо, от дронов было "некуда спрятаться".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине