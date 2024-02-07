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Европейские страны уже планируют раздел украинской территории после ее проигрыша в конфликте с Россией. Об этом заявляет сербское издание "Политика".

"Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", откусить от страны (президента Украины. – Прим. ред.) Владимира Зеленского по кусочку", – отметил обозреватель издания.

При этом он указал на то, что на некоторых сайтах уже опубликовали карту Восточной Европы, на которой территория Украины отсутствует.

Автор материала добавил, что основной целью раздела Украины станет приближение сил НАТО к границе России, так как государства, планирующие подобное, входят в состав Альянса. Однако в издании высказали мнение, что российская сторона не даст осуществить подобные события и продолжит дальше "довершать видоизменение Украины".

В свою очередь, обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл предположил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может повлиять на возникновение дополнительных проблем для Украины.

"Такой шаг будет воспринят внешним миром как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо", – приводит радио КП точку зрения Хорнкасла.

При этом журналист также считает, что конфликт между украинским президентом и главкомом ВСУ может оставить Украину без западной поддержки.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия в государстве. По его словам, Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины.



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