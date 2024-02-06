РФ перестала рассматривать Швейцарию посредником для решения конфликта на Украине

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Швейцария исчерпала собственный потенциал в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Берне.

"Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя", – заявили в диппредставительстве.

Там также обратили внимание, что Швейцария не предлагала свое посредничество в вопросе урегулирования украинского конфликта с момента переговоров министров иностранных дел двух государств Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса.

Дипломаты встретились 23 января в Нью-Йорке. Тогда Кассис заявил, что Швейцария рассматривает возможные пути для организации переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что без участия России в переговорах мирного решения не будет.