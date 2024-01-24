Глава МИД Швейцарии Кассис не стал комментировать запрет Киева на переговоры

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не стал отвечать на вопрос о том, нужно ли Украине отменить запрет на проведение переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Кассис заявил, что сейчас неподходящее время для рассуждений на данную тему, однако признал, что для достижения мира будет необходим политический диалог между сторонами конфликта.

"А если вы запрещаете политический диалог между двумя странами, вы не можете участвовать в мирном процессе", – подчеркнул швейцарский министр.

Он также заявил, что не будет касаться этой темы более подробно, так как на данный момент ситуация находится "на стартовой точке этих предварительных переговоров".

Ранее Кассис сообщил, что швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. Он также рассказал, что разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на эту тему и подчеркнул, что без участия России в переговорах мирного решения не будет.

Ранее Лавров заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине