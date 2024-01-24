В МИД РФ были удивлены заявлением Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

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Россию удивило заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о поиске путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

"У нас, как всегда это бывает, когда идет речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине", – отметила она.

Дипломат объяснила, что разговоры о мире, инициируемые странами, которые продолжают вооружать Украину, спонсируют киевский режим и обучают солдат ВСУ, воспринимаются как политические манипуляции. РФ понимает, что такие государства заинтересованы в продолжении конфликта, резюмировала Захарова.

Ранее Кассис сообщил, что власти страны изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что без участия России в переговорах мирного решения не будет, так как РФ принимает непосредственное участие в конфликте.

По его словам, обсуждению условий для проведения саммита по вопросам мира на Украине была посвящена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



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