Швейцария хочет провести мирную конференцию по Украине в 2024 году

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Швейцарские власти планируют провести мирную конференцию по Украине в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью президента Швейцарии Виолы Амхерд местным СМИ.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы провести этот саммит как можно скорее. Российская сторона вряд ли будет участвовать в нем, однако Берн поддерживает связи с Москвой и вместе с другими партнерами ищет необходимый контакт, заявила Амхерд.

Она отметила, что пока непонятно, на каком уровне пройдет конференция: будет ли это встреча глав государств либо же министров. Амхерд также усомнилась в том, что в результате встречи удастся достигнуть больших результатов.

"Но если мы сможем использовать конференцию для начала мирного процесса, то мы уже многого добьемся", – добавила она.

Ранее Амхерд сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит. Амхерд выразила готовность провести в стране подобную конференцию.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что глобальный саммит мира, которого требуют в Киеве, не сможет ни к чему привести без участия российской стороны.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине