01:46Политика
Швейцария хочет провести мирную конференцию по Украине в 2024 году
Фото: 123RF/william87
Швейцарские власти планируют провести мирную конференцию по Украине в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью президента Швейцарии Виолы Амхерд местным СМИ.
По ее словам, цель состоит в том, чтобы провести этот саммит как можно скорее. Российская сторона вряд ли будет участвовать в нем, однако Берн поддерживает связи с Москвой и вместе с другими партнерами ищет необходимый контакт, заявила Амхерд.
Она отметила, что пока непонятно, на каком уровне пройдет конференция: будет ли это встреча глав государств либо же министров. Амхерд также усомнилась в том, что в результате встречи удастся достигнуть больших результатов.
"Но если мы сможем использовать конференцию для начала мирного процесса, то мы уже многого добьемся", – добавила она.
Ранее Амхерд сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит. Амхерд выразила готовность провести в стране подобную конференцию.
Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что глобальный саммит мира, которого требуют в Киеве, не сможет ни к чему привести без участия российской стороны.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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