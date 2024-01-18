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Власти Швейцарии должны пригласить Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в конфликте на Украине. Об этом заявил депутат Национального совета страны от Швейцарской народной партии Рино Бюхель в интервью изданию 20 Minuten.

Политик сообщил, что был возмущен недавним визитом в парламент Швейцарии украинского президента Владимира Зеленского. Таким образом, считает Бюхель, страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип своего нейтралитета.

Парламентарий добавил, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта бессмысленно без участия российской стороны, а переговоры по поводу "формулы мира" Зеленского в Давосе являются абсурдными.

Ранее СМИ сообщали, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана. Так, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран Глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.

По информации журналистов, европейские и мировые чиновники во время экономического форума в Давосе призвали к дипломатическому прекращению конфликта на Украине. В целом украинская тема не была доминирующей на этом мероприятии.